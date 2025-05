Traficante paraense que recrutava criminosos para facção é presa no RJ Bianca Duarte, de 24 anos, era conhecida como ‘Bruninha do RH’ por recrutar jovens para o Comando Vermelho (CV) Balanço Geral Pará|Do R7 05/05/2025 - 15h19 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h19 ) twitter

A prisão de Bianca Duarte, conhecida como ‘Bruninha do RH’, marcou um golpe significativo contra o Comando Vermelho (CV) no estado do Pará.

Bianca, de 24 anos, desempenhava um papel estratégico na facção, recrutando jovens e gerenciando o cadastro de novos membros, similar a uma diretora de Recursos Humanos. Ela foi detida em Cabo Frio (RJ), durante uma operação conjunta da Polícia Civil do Pará e do Rio de Janeiro.

A jovem, que ostentava armas nas redes sociais, agora pode enfrentar mais de 20 anos de prisão.