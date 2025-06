Tráfico de animais: PRF resgata quase mil canários em Altamira e Vitória do Xingu As aves foram encontradas confinadas em gaiolas dentro de um carro e de um ônibus Balanço Geral Pará|Do R7 27/06/2025 - 15h34 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h34 ) twitter

Em uma operação conjunta das forças de segurança, quase mil canários foram resgatados em Altamira e Vitória do Xingu, no Pará. A Polícia Rodoviária Federal encontrou 250 aves confinadas em gaiolas dentro de um carro sem ventilação e mais 700 em um ônibus. As aves, muitas não nativas da Amazônia, foram entregues ao Ibama.