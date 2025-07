Turistas são assaltados por piratas no Rio Guamá As vítimas estavam gravando um documentário quando foram roubadas Balanço Geral Pará|Do R7 18/07/2025 - 17h55 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h55 ) twitter

Um veleiro com turistas foi assaltado por piratas no Rio Guamá, em Belém (PA). As vítimas estavam gravando um documentário quando foram roubadas. A polícia fluvial está em operação para capturar os criminosos.