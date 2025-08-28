Velório de Mestre Damasceno é marcado por búfalo-bumbá e música de despedida inédita
Amigos, familiares e admiradores participaram do cortejo, que aconteceu na manhã de hoje (28) em Salvaterra, no Marajó (PA)
O sepultamento do Mestre Damasceno aconteceu na manhã de hoje (28) em Salvaterra, no Marajó (PA). Amigos, familiares e admiradores participaram do cortejo, que incluiu uma apresentação do Búfalo-Bumbá, criação do mestre. A canção inédita ‘Toada da Despedida’, composta por Damasceno, foi cantada por todos, marcando o legado cultural deixado por ele.