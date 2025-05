Vídeo impressionante captura momento de colisão entre moto e caminhonete Acidente aconteceu na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 09/05/2025 - 14h54 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista em alta velocidade colidiu com uma caminhonete na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém (PA). Em um vídeo impressionante, gravado por uma câmera presa ao capacete da própria vítima, é possível ver o momento do impacto. Felizmente, ninguém se feriu gravemente, mas o incidente levantou questões sobre a imprudência no trânsito.