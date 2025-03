Agentes do DETRAN danificam carro após motorista negar propina Em um vídeo, é possível ver os funcionários colidindo intencionalmente com o carro da vítima Cidade Alerta Pará|Do R7 12/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h45 ) twitter

Uma motorista se recusou a pagar propina a agentes do DETRAN-PA e teve o carro danificado. Em um vídeo gravado pela própria motorista, é possível ver quando um dos funcionários engata a marcha-ré no veículo da empresa e colide intencionalmente com o carro da vítima.

Segundo relatos, os agentes exigiram que a motorista fizesse um Pix para que o carro dela não fosse guinchado, visto que ela estava com documentação irregular. A vítima denunciou a corrupção e agora busca indenização pelos danos.

Os servidores do DETRAN foram afastados e uma investigação foi aberta pelo Governo do Pará.