Buraco na estrada causa acidentes frequentes e preocupa moradores, na Providência (PA) Moradores sinalizam o local, mas falta de reparos e sinalização aumentam o risco de colisões Cidade Alerta Pará|Do R7 13/03/2025 - 13h38 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h38 )

No Pará, a estrada da Providência enfrenta um grave problema de infraestrutura, com um buraco que tem causado acidentes frequentes, especialmente com motociclistas. Câmeras de segurança registraram quedas de motociclistas devido ao obstáculo, evidenciando o perigo constante para quem trafega pela área.

Moradores tentam sinalizar o local com pneus e cones, mas a falta de reparos permanentes continua um desafio. A situação é ainda mais crítica devido à distração dos motoristas e à ausência de sinalização adequada, o que aumenta o risco de colisões frontais, especialmente para ciclistas e motociclistas.