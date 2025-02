Caso Karina: perícia refaz cena da morte e tenta esclarecer crime, no Pará Biomédica levou um tiro no peito dentro do carro do ex-namorado, um policial penal Cidade Alerta Pará|Do R7 20/02/2025 - 13h17 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h17 ) twitter

A perícia realizou a reconstituição do que aconteceu dentro do carro, no dia da morte de Karina Santos, biomédica de 25 anos, no Pará. Ela foi baleada no peito enquanto estava no veículo do ex-namorado, um policial penal.

O caso segue cercado de mistérios e a família da vítima nunca aceitou a versão apresentada pelo ex-namorado sobre o que ocorreu no dia do crime.