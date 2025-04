Cidade Alerta visita casa de pai que tentou matar filho de 4 anos Crime aconteceu no bairro Condor, em Belém (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 02/04/2025 - 19h38 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Belém (PA), um homem foi preso por tentar matar o próprio filho a facadas. A criança, de 4 anos, foi socorrida com vida.

O repórter Matheus Monteiro foi até a casa onde o crime aconteceu, no bairro da Condor, e conversou com vizinhos sobre o dia a dia do suspeito com o menino.