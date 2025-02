Descaso histórico: comunidade enfrenta 30 anos sem água Moradores dependem de poço artesiano de vizinha solidária, enquanto aguardam solução das autoridades Cidade Alerta Pará|Do R7 20/01/2025 - 16h04 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h04 ) twitter

Moradores de uma comunidade no Curuçambá, em Ananindeua (PA), convivem com a falta de água há mais de 30 anos. Sem alternativas, muitas famílias diariamente formam filas para buscar água na casa de uma moradora solidária, que possui um poço artesiano e o compartilha com a vizinhança.

A situação reflete o descaso das autoridades, que até hoje não apresentaram uma solução definitiva para o problema.