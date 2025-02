Dupla é presa furtando fios de internet em plena rua, no Pará Um policial à paisana flagrou os criminosos, que estavam com alicate e faca Cidade Alerta Pará|Do R7 31/01/2025 - 15h45 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h45 ) twitter

No Pará, uma dupla foi presa após ser flagrada furtando fios de internet. O flagrante aconteceu quando um policial à paisana observou a ação. Apesar da movimentação na rua, os criminosos seguiram com o furto, sendo abordados pelo policial, que encontrou com eles um alicate e uma faca.

A polícia agiu rapidamente para prender os suspeitos e evitar que o crime fosse consumado.