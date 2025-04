Homem mata amigo a facadas após beijo de brincadeira Caso aconteceu em Viseu, no Pará Cidade Alerta Pará|Do R7 02/04/2025 - 19h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um desentendimento entre dois amigos na comunidade de Fernandes Belo, em Viseu (PA), resultou em homicídio.

Durante um momento de descontração, Nilvan Santana deu um beijo de brincadeira em Edmilson Monteiro, que não gostou do gesto e deu um tapa no amigo. Nilvan, então, prometeu que a agressão teria volta. Dias depois, Nilvan encontrou Edmilson e o atacou com uma faca.

Edmilson foi socorrido, mas morreu no hospital. A Polícia Civil prendeu Nilvan, que confessou o crime e alegou ter agido de cabeça quente.

O caso está sob investigação, aguardando audiência de custódia para determinar o futuro do acusado.