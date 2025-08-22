Seis jovens morrem em acidente ao voltar de festa no Pará
O carro em que as vítimas estavam colidiu frontalmente com uma carreta na BR-222
Seis pessoas morreram em um acidente na BR-222, entre Rondon do Pará e Dom Eliseu. As vítimas, quatro mulheres e dois homens, voltavam de uma festa quando o carro em que estavam colidiu frontalmente com uma carreta. O motorista do caminhão tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. A suspeita é de que o condutor do carro tenha cochilado ao volante. A polícia investiga o acidente.