Adolescente de 13 anos tenta envenenar mãe após ser denunciada por envolvimento com homem mais velho Caso aconteceu em Vitória do Xingu, no Pará, e jovem foi levada para Belém por medida cautelar

Fala Pará|Do R7 08/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h46 ) twitter

