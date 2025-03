Agressão em escola no Pará gera indignação em Santarém Conflito começou durante tentativa de troca de fechaduras; ex-presidente teria empurrado líder comunitária Fala Pará|Do R7 06/03/2025 - 16h35 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incidente de agressão ocorreu em uma escola na comunidade Vila, em Santarém, no Pará, envolvendo a presidente da comunidade. A tensão teve início quando pais de alunos tentaram trocar as fechaduras da escola para permitir o acesso da nova administração, já que a antiga gestão ainda possuía as chaves.

Durante o evento, o ex-presidente da comunidade causou danos aos equipamentos e empurrou a líder comunitária, ação que foi filmada. O caso gerou grande indignação entre os moradores e está sendo investigado pela polícia local. A situação, que já era tensa, agora aguarda os esclarecimentos das autoridades.