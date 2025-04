Alunas entram em confronto e são separadas por funcionários em escola do Pará Agressões durante o intervalo foram filmadas e geraram reação nas redes sociais Fala Pará|Do R7 17/04/2025 - 12h23 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h23 ) twitter

Uma briga entre duas alunas do ensino médio causou tumulto durante o intervalo em uma escola estadual no município de Tailândia, no Pará.

O confronto, motivado por desentendimento fútil, envolveu agressões físicas e foi presenciado por outros estudantes e funcionários. A direção agiu de forma imediata, separando as envolvidas e acionando os responsáveis.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais e levantou debate sobre a importância da parceria entre escola e família no combate à violência no ambiente escolar.