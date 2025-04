Ambulância do SAMU colide com carro, durante atendimento de urgência Veículo particular fez curva inadequada; equipe médica passa bem após impacto com airbag Fala Pará|Do R7 04/04/2025 - 12h03 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h03 ) twitter

Uma ambulância do SAMU, em deslocamento para socorrer um paciente, colidiu com um carro de passeio, no cruzamento das avenidas Borges Leal e José Agostinho, no bairro do Santíssimo, no Pará.

Segundo o coordenador operacional do SAMU, a ambulância estava com sirenes ligadas, quando o carro fez uma curva inadequada, resultando na colisão. Apesar do acionamento do airbag, a equipe médica do SAMU passa bem.

As autoridades estão investigando o acidente para entender melhor as circunstâncias envolvidas.