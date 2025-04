Apesar de 19 casos confirmados, autoridades negam surto de monkeypox no Pará Secretarias de saúde garantem que a situação está controlada e não há necessidade de medidas extremas Fala Pará|Do R7 29/04/2025 - 11h39 (Atualizado em 29/04/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As autoridades de saúde de Belém e do Pará negaram a existência de um surto de monkeypox no Estado, apesar da confirmação de 19 casos.

A morte de um cantor local gerou questionamentos sobre negligência médica, mas foi esclarecido que o paciente não apresentava sintomas graves.

As autoridades asseguram que a situação está sob controle, sem necessidade de medidas como confinamento ou uso de máscaras. Pessoas com HIV, que são mais vulneráveis, devem ser monitoradas desde o início dos sintomas.