Árvores plantadas na Avenida Rômulo Maiorana não correspondem ao projeto original em Belém Moradores estão preocupados com a retirada das árvores e a substituição inadequada na obra em andamento Fala Pará|Do R7 20/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores da Avenida Rômulo Maiorana, uma das mais arborizadas de Belém, estão preocupados com as mudanças nas árvores da via.

Durante uma obra na região, as árvores antigas estão sendo retiradas, mas as novas plantas que estão sendo recolocadas não condizem com o projeto original apresentado para a avenida, gerando insatisfação entre os residentes.