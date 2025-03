Assalto a tabacaria termina com prisão de criminoso, no Guamá (PA) Criminosos causaram pânico, roubaram objetos e atropelaram vítima; prejuízo estimado entre 15 e 20 mil reais Fala Pará|Do R7 14/03/2025 - 15h41 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h41 ) twitter

Cinco homens armados invadiram uma tabacaria no bairro do Guamá, em Belém, no Pará, causando pânico e roubando objetos de valor.

Durante a fuga, uma das vítimas foi atropelada. Um policial à paisana reagiu, resultando na prisão de um dos criminosos. O veículo usado no crime foi abandonado após falhas mecânicas, com marcas de tiros.

O prejuízo é estimado entre quinze e vinte mil reais. As vítimas acreditam que os assaltantes tinham informações privilegiadas sobre o local.