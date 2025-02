Ave rara é encontrada no bairro da Terra Firme, em Belém, e segue sem resgate Frango-d’água-azul precisa de cuidados urgentes, mas resgate pelo Ibama e Bombeiros ainda não ocorreu Fala Pará|Do R7 28/01/2025 - 15h20 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h20 ) twitter

Um frango-d’água-azul, uma ave rara, foi encontrado no pátio de uma casa no bairro da Terra Firme, em Belém (PA). O animal, que aparenta estar debilitado, necessita de cuidados para sobreviver. Moradores estão preocupados com a saúde da ave e aguardam uma solução.

Apesar de o Ibama e o Corpo de Bombeiros terem sido acionados, nenhuma das equipes compareceu ao local para realizar o resgate.