Aves e cães são resgatados de cativeiro insalubre em Altamira (PA)

Animais viviam em condições precárias e responsável foi autuado por maus-tratos

Fala Pará|Do R7

Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente resgataram aves e cães mantidos em condições precárias em Altamira. Dez galos índio gigante, dois curiosos, um papagaio e dois cães foram encontrados em cativeiro, alguns sem comida, e usados em brigas. O responsável foi autuado por maus-tratos e falta de autorização, e os animais foram levados para cuidados adequados.

