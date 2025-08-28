Aves e cães são resgatados de cativeiro insalubre em Altamira (PA) Animais viviam em condições precárias e responsável foi autuado por maus-tratos Fala Pará|Do R7 28/08/2025 - 10h49 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h49 ) twitter

Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente resgataram aves e cães mantidos em condições precárias em Altamira. Dez galos índio gigante, dois curiosos, um papagaio e dois cães foram encontrados em cativeiro, alguns sem comida, e usados em brigas. O responsável foi autuado por maus-tratos e falta de autorização, e os animais foram levados para cuidados adequados.