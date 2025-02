Avião sofre pane e faz pouso forçado no Pará Piloto foi resgatado consciente e sem fraturas graves; causas do incidente ainda são investigadas Fala Pará|Do R7 04/02/2025 - 13h53 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h54 ) twitter

Um avião sofreu uma pane no ar, forçando o piloto a realizar uma manobra de emergência e um pouso forçado em Novo Progresso, no Bairro Setor Industrial, no Pará.

As causas do incidente ainda estão sendo investigadas. Apesar do impacto, o piloto foi resgatado consciente e, segundo as primeiras informações, não sofreu fraturas graves.