Baleia aparece morta em praia e causa mistério entre especialistas no Marajó (PA) Animal foi achado em área isolada e a espécie ainda não foi identificada oficialmente Fala Pará|Do R7 01/08/2025 - 12h24 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma baleia foi encontrada morta na faixa de areia da comunidade Viçosa, no arquipélago do Marajó (AM). A suspeita é que o animal tenha sido arrastado por correntes marítimas. A espécie ainda não foi identificada e o caso é investigado por técnicos ambientais.