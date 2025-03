Batalhão Águia prende homem com mandado de prisão em aberto Acusado de roubo e furto, suspeito tem nove passagens pela polícia e deveria usar tornozeleira eletrônica Fala Pará|Do R7 06/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h26 ) twitter

O Batalhão Águia da Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, acusado de roubo e furto, no bairro da Cremação, no Pará.

Com nove passagens pela polícia, ele deveria estar usando tornozeleira eletrônica, mas não compareceu para a instalação. Durante a abordagem, o suspeito alegou desconhecer o mandado.

O Cabo da Polícia destacou a importância do cumprimento das medidas cautelares e a dificuldade de ressocialização de indivíduos com histórico criminal extenso.

A polícia continua seu trabalho nas ruas, mesmo diante das decisões judiciais que frequentemente liberam suspeitos após audiências de custódia.