Belém pode se tornar a segunda cidade mais quente do planeta até 2050 Estudo internacional alerta para o aumento do calor extremo e redução das chuvas na capital paraense Fala Pará|Do R7 18/02/2025 - 13h10 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h10 )

Belém pode se tornar uma das cidades mais quentes do planeta até 2050, segundo um estudo internacional realizado por especialistas em meio ambiente. O calor extremo tem se tornado uma rotina na cidade, com menos chuvas e mais dias de altas temperaturas.

O estudo alerta que, se nada for feito, Belém pode se tornar a segunda cidade mais quente do planeta até meados do século.