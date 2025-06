Cachorrinho vítima de maus-tratos busca por um novo lar, no Barreiro (PA) Cachorro de três meses sobreviveu a maus-tratos e busca uma família que lhe dê amor e cuidado Fala Pará|Do R7 02/06/2025 - 11h51 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h51 ) twitter

Um filhote de cachorro foi arremessado por cima de um muro, no bairro do Barreiro (PA), gerando revolta após o vídeo circular nas redes. O suspeito foi preso em flagrante, mas vai responder em liberdade. O animal, saudável e com apenas três meses, está sob cuidados e aguarda adoção por uma família responsável.