Câmera registra execução de homem com vários tiros em Santarém (PA) Criminosos tentaram forçar vítima a entrar em carro antes de atirar e deixar recado ao lado do corpo Fala Pará|Do R7 11/04/2025 - 12h33 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h33 )

Uma câmera de segurança registrou a execução de um homem em plena luz do dia na Rua Coruja, em Santarém, no Pará.

Os autores do crime aguardavam em um carro estacionado e abordaram a vítima assim que ela se aproximou, tentando forçá-la a entrar no veículo.

Após resistência, dispararam vários tiros e deixaram um cartaz com mensagem, indicando que o ataque foi premeditado. A polícia segue com as investigações e busca identificar os envolvidos.