Câmeras de segurança registram homem furtando roupas de um varal
Moradores relatam que o suspeito, possivelmente dependente químico, já invadiu outras residências no bairro Diamantina (PA)
Em Santarém (PA), um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando roupas de um varal durante a madrugada no bairro Diamantina. Moradores relatam que o suspeito, possivelmente um dependente químico, já invadiu outras residências na área. Apesar das denúncias, ele ainda não foi preso, gerando insegurança na comunidade.