Câmeras de segurança registram homem furtando roupas de um varal Moradores relatam que o suspeito, possivelmente dependente químico, já invadiu outras residências no bairro Diamantina (PA) Fala Pará|Do R7 03/09/2025 - 10h33 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h33 )

Em Santarém (PA), um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando roupas de um varal durante a madrugada no bairro Diamantina. Moradores relatam que o suspeito, possivelmente um dependente químico, já invadiu outras residências na área. Apesar das denúncias, ele ainda não foi preso, gerando insegurança na comunidade.