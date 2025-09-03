Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Câmeras de segurança registram homem furtando roupas de um varal

Moradores relatam que o suspeito, possivelmente dependente químico, já invadiu outras residências no bairro Diamantina (PA)

Fala Pará|Do R7

Em Santarém (PA), um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando roupas de um varal durante a madrugada no bairro Diamantina. Moradores relatam que o suspeito, possivelmente um dependente químico, já invadiu outras residências na área. Apesar das denúncias, ele ainda não foi preso, gerando insegurança na comunidade.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.