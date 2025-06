Câmeras flagram furto em mercadinho durante a madrugada, em Belém (PA) Suspeito levou dinheiro e produtos, após acessar o local por uma abertura no teto Fala Pará|Do R7 02/06/2025 - 07h59 (Atualizado em 02/06/2025 - 07h59 ) twitter

Um homem invadiu um mercadinho pelo teto, cobriu o rosto com uma camisa e furtou dinheiro do caixa, sandálias e cigarros. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens foram entregues à Polícia, que investiga o caso e já registrou boletim de ocorrência.