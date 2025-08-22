Caminhão com grande carga de entorpecentes é interceptado em Ananindeua (PA)
Autoridades realizam investigação e pedem ajuda da população para identificar envolvidos
Em Ananindeua (PA), a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Civil e a Receita Federal, apreendeu 309 tabletes de drogas em um caminhão. A carga incluía 19 tabletes de cocaína e 290 de skank, totalizando mais de 310 quilos. As autoridades procuram identificar o motorista e os destinatários, pedindo colaboração anônima da população.