Caminhão com grande carga de entorpecentes é interceptado em Ananindeua (PA) Autoridades realizam investigação e pedem ajuda da população para identificar envolvidos Fala Pará|Do R7 22/08/2025 - 12h32 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h32 ) twitter

Em Ananindeua (PA), a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Civil e a Receita Federal, apreendeu 309 tabletes de drogas em um caminhão. A carga incluía 19 tabletes de cocaína e 290 de skank, totalizando mais de 310 quilos. As autoridades procuram identificar o motorista e os destinatários, pedindo colaboração anônima da população.