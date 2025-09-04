Logo R7.com
Caminhoneiro perde a vida em acidente trágico na PA-150

Equipes do SAMU e Demutran tentaram prestar socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos

Fala Pará|Do R7

O caminhoneiro John Arlean de Souza, de 28 anos, faleceu em um grave acidente na PA-150, próximo a Tailândia. A carreta que ele dirigia carregava brita. Equipes do SAMU e Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) tentaram prestar socorro, mas John não resistiu aos ferimentos. O acidente reacende críticas sobre as condições da rodovia, que ainda não foram esclarecidas.

