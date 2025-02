Candidata ao CONFEA é suspeita de fraudar eleições Apuração aponta manipulação de dados e votos em duplicidade. A Polícia Federal investiga o caso Fala Pará|Do R7 12/02/2025 - 12h57 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h57 ) twitter

Uma candidata ao cargo de Conselheira Federal do CONFEA é suspeita de violar as regras eleitorais durante as eleições de 2024 para o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, no Pará. A apuração revela sérias acusações de manipulação de dados e votos em duplicidade.

A Polícia Federal já iniciou a investigação para apurar os detalhes da possível fraude nas eleições.