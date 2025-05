Cão farejador ajuda a localizar meia tonelada de drogas no rio Tajapuru (PA) Operação interceptou embarcação com caminhão baú que transportava maconha e pedras de oxi Fala Pará|Do R7 06/05/2025 - 12h21 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h21 ) twitter

Agentes de segurança apreenderam quase meia tonelada de drogas, durante uma operação no rio Tajapuru, no município de Breves, na Ilha do Marajó (PA).

A carga estava escondida em um caminhão baú transportado por uma embarcação que saiu de Manaus com destino a Belém.

A ação ocorreu na base fluvial integrada Antônio Lemos, com apoio de um cão farejador, e resultou na localização de 452,5 kg de maconha tipo skank e 38,5 kg de oxi.

O motorista foi conduzido para procedimentos legais, e os entorpecentes serão incinerados após a perícia.