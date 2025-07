Carreta passa sobre moto e motociclista sai ileso Acidente impressionante foi registrado por câmeras de segurança em uma área com alto risco na Ilha do Marajó (PA) Fala Pará|Do R7 01/07/2025 - 11h43 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma carreta passou por cima de uma motocicleta na Ilha do Marajó (PA), mas o condutor conseguiu escapar ileso ao cair para o lado oposto no momento do impacto. Câmeras de segurança registraram o acidente. O caso reforça a necessidade de sinalização adequada e mais atenção de motoristas em trechos com alto índice de ocorrências.