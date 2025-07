Carro despenca no rio e movimenta orla de Marabá (PA) Ainda não há confirmação sobre vítimas e equipes avaliam as circunstâncias do acidente

Fala Pará|Do R7 14/07/2025 - 11h54 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share