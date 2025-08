Casal furta loja durante distração de funcionário em Capanema (PA) Crime foi registrado por câmeras de segurança e já está sendo investigado pela polícia Fala Pará|Do R7 01/08/2025 - 08h10 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h10 ) twitter

Casal foi flagrado por câmeras furtando produtos em uma loja de Capanema, no nordeste do Pará. A ação ocorreu quando o local estava com apenas um funcionário. A Polícia Civil investiga o caso e pede que informações sejam repassadas de forma anônima.