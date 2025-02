Caso Jaciara: duas pessoas são presas e terceiro suspeito é procurado Joice Lima Braga e Carlos Eduardo dos Santos, membros de facção criminosa, foram detidos após ação rápida da polícia Fala Pará|Do R7 21/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h00 ) twitter

Duas pessoas foram presas, suspeitas de estarem envolvidas na morte de Jaciara, uma jovem encontrada no meio da rua no bairro Santa Benedita, no Pará. Joice Lima Braga, acusada, e Carlos Eduardo dos Santos, ambos membros de uma organização criminosa, foram detidos, após uma rápida ação das forças de segurança; um terceiro envolvido ainda está sendo procurado.

A polícia investiga se o crime tenha sido motivado por uma rixa entre facções.