CASO PAOLA BRACHO: defesa do acusado apresenta versão sobre assassinato Advogado detalha encontro entre acusado e vítima, alegada luta corporal e ameaças recebidas nas redes sociais Fala Pará|Do R7 06/03/2025 - 15h02 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h02 )

Em entrevista exclusiva, o advogado de defesa de Yago Roger, acusado do assassinato da influenciadora Paola Bracho em um motel em Ananindeua, apresenta a versão de seu cliente sobre os eventos ocorridos.

O advogado detalha o encontro entre Yago e Paola, a alegada luta corporal e as circunstâncias que levaram ao pedido de socorro. A entrevista também aborda a saída de Yago do hospital e as ameaças recebidas nas redes sociais.

Acompanhe a análise dos depoimentos e a linha de defesa adotada, enquanto aguardamos mais evidências e perícias para esclarecer o caso.