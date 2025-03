Caso Suelem: jovem paraense desaparece após viagem para São Paulo; amiga é presa na França Investigação segue para esclarecer se Suelem está envolvida no tráfico; família pede informações sobre seu paradeiro Fala Pará|Do R7 19/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h10 ) twitter

Suelem Cristina, uma jovem paraense, desapareceu após viajar para São Paulo com sua amiga Ana Paula Silva para o Carnaval.

A família perdeu contato com Suelem, enquanto Ana Paula foi presa na França por tráfico de drogas.

O último sinal do celular de Suelem foi rastreado em Igarapé Açu, Pará. A Polícia Civil informou que ambas as jovens estão na França e que as famílias foram notificadas.

A mãe de Suelem faz um apelo por informações sobre o paradeiro da filha, enquanto as autoridades brasileiras, incluindo o Itamaraty, acompanham o caso.

‌



A investigação continua para esclarecer se Suelem também está envolvida no caso de tráfico ou se há outras circunstâncias em seu desaparecimento.