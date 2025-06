Cavalo cai em fossa e mobiliza resgate de emergência Moradores acionaram a Secretaria de Meio Ambiente, após o acidente no bairro São Benedito (PA) Fala Pará|Do R7 04/06/2025 - 11h47 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um cavalo foi resgatado, após cair em uma fossa no bairro São Benedito (BA). O piso cedeu com o peso do animal, que ficou preso no local. Moradores chamaram a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que retirou o cavalo e o encaminhou para atendimento veterinário.