Chuva forte inunda túnel do Entroncamento e causa transtornos, em Belém Alagamento afeta o trânsito e a circulação, gerando problemas recorrentes Fala Pará|Do R7 14/02/2025 - 13h28 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma forte chuva inundou o túnel do Entroncamento, em Belém, no Pará, causando transtornos para os motoristas. O alagamento da área afetou o trânsito e dificultou a circulação. Mesmo chuvas rápidas costumam gerar alagamentos no túnel, que se tornou um ponto crítico durante as precipitações.