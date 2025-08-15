Colisão entre três motocicletas deixa vítima em estado crítico no município de Moju (PA) Acidente na rua vereador José Franco deixou feridos e expôs riscos pela ausência de capacete Fala Pará|Do R7 15/08/2025 - 08h05 (Atualizado em 15/08/2025 - 08h05 ) twitter

Em Moju (PA), um acidente envolvendo três motocicletas resultou em uma pessoa em estado grave com fratura no pé. Duas motos colidiram de frente, arremessando os condutores ao chão, enquanto um terceiro motociclista também caiu. O SAMU prestou atendimento e encaminhou os feridos para a UPA. A ausência de capacete foi apontada como fator de risco.