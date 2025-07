Comerciante sofre ataque violento em seu estabelecimento O acusado desceu do veículo armado com um punhal e atacou o proprietário Fala Pará|Do R7 24/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h10 ) twitter

Um comerciante foi vítima de um ataque brutal dentro de seu próprio estabelecimento após um desentendimento com o agressor. O acusado desceu do veículo armado com um punhal e atacou o proprietário, que tentou fugir, mas foi atingido. A cena foi registrada por câmeras de segurança. O agressor foi encontrado em casa, ensanguentado e com cortes nas mãos, e preso em flagrante pela polícia.