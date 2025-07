Confusão em festa vira pancadaria com remos na Ilha do Marajó (PA) Briga generalizada começou na saída do evento e imagens mostram cenas de descontrole Fala Pará|Do R7 15/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 12h18 ) twitter

Uma festa particular na Ilha do Marajó (PA) terminou em confusão generalizada com brigas físicas entre participantes. O tumulto ocorreu na saída do evento, com agressões que incluíram o uso de remos. Não há confirmação se a briga começou dentro da festa ou no estacionamento das canoas. As imagens mostram cenas de descontrole e violência.