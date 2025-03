COP 30: encontro discute governança de água e clima na Amazônia Especialistas e gestores debatem políticas públicas para a sustentabilidade e mitigação dos impactos climáticos na região Fala Pará|Do R7 27/03/2025 - 16h10 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h10 ) twitter

evento ‘Governança Pública de Água e Clima rumo à COP 30’ reuniu especialistas, gestores públicos e sociedade civil para discutir políticas públicas focadas em sustentabilidade, governança, água e clima na Amazônia.

Realizado no auditório da Semas, o encontro destacou a gestão hídrica e as políticas adotadas para proteger os recursos naturais. Foram abordados projetos de monitoramento da qualidade das águas na região metropolitana de Belém, no Pará, e estratégias para mitigar os impactos das mudanças climáticas, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico de baixo carbono.

A iniciativa busca fortalecer o diálogo e a colaboração entre diferentes setores para enfrentar os desafios climáticos.