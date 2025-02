Corpo é encontrado com sinais de violência no Canal do Galo, em Bragança (PA) Vítima estava amarrada e em decomposição; polícia suspeita de execução realizada em outro local Fala Pará|Do R7 23/01/2025 - 15h50 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h50 ) twitter

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Canal do Galo, no Bairro do Barreiro, em Bragança (PA). Segundo os peritos, a vítima apresentava diversos sinais de violência, ferimentos na cabeça e estava amarrada, além de já estar em avançado estado de decomposição.

A Polícia Militar isolou a área, enquanto a Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso, levantando a hipótese de que o homem tenha sido executado em outro local e deixado no canal.