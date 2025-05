Coxinha vira alvo de tentativa de furto em Santarém (PA) Ladrão foi flagrado pelas câmeras, enquanto tentava roubar o salgado em lanchonete Fala Pará|Do R7 09/05/2025 - 11h14 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h14 ) twitter

Um homem foi flagrado tentando furtar uma coxinha em uma lanchonete de rua, no bairro Nova República, em Santarém (PA). Câmeras de segurança registraram a terceira tentativa do mesmo indivíduo, que foi surpreendido pela proprietária do estabelecimento.

O caso chamou atenção pela ousadia e gerou indignação entre comerciantes da área, que cobram mais segurança para proteger seus negócios.