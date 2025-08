Criança de 2 anos cai em poço e morre antes de ser socorrida no Pará A Polícia Civil investiga o acidente e reforça os cuidados com crianças pequenas Fala Pará|Do R7 01/08/2025 - 11h48 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h48 ) twitter

Um menino de 2 anos morreu após cair em um poço no quintal de casa, em Uruará, no Pará. A mãe percebeu o desaparecimento e encontrou o filho desacordado na água. Vizinhos ajudaram no resgate, mas a criança não resistiu. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.