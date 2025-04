Criança de 7 anos morre afogada durante passeio com a família em Tucuruí (PA) Caso é o segundo registrado no mesmo fim de semana em área usada para lazer Fala Pará|Do R7 15/04/2025 - 11h36 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h36 ) twitter

Uma criança de 7 anos morreu afogada enquanto brincava em um lago com a família em Tucuruí, no Pará. Esse foi o segundo caso de afogamento registrado no mesmo fim de semana na cidade.

Imagens mostram tentativas de reanimação, mas a vítima chegou sem vida ao hospital. O local é bastante frequentado em feriados e fins de semana, mas apresenta riscos, exigindo atenção constante.

Autoridades reforçam o alerta para a necessidade de supervisão de crianças em áreas de banho.